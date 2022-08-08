Москва, 8 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Китайские власти пока не продемонстрировали четкой готовности к открытому взаимодействию с российским капиталом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Scmp.com Юань

«Мы с вами видим, что есть негативные признаки — когда крупные китайские компании, опасающиеся рисков вторичных санкций, ограничивают свои торговые операции с российскими контрагентами, — сказал Ордов. — Это небольшой негативный звоночек, который тоже должен говорить о том, что чрезмерное доверие юаню в настоящее время было бы неправильным, так как нет четкой определенности, насколько китайские власти готовы к полному, открытому взаимодействию с российским капиталом».

Кроме того, он обратил внимание на то, что сам Китай не торопится делать юань региональной резервной валютой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее юань назвали самой надежной и дружественной валютой для РФ из всех резервных.