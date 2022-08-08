Ставрополь, 8 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Приговор по делу о ДТП, в котором погибли пять участниц баскетбольной команды Волгограда, вынес 8 августа суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Смертельная авария произошла 30 апреля 2021 года на 534 км федеральной автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель ВАЗ-2109 Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В свою очередь грузовик тоже оказался на встречной полосе, где протаранил микроавтобус Mercedes под управлением Руслана Нахметова, вёзшего в Черкесск на спортивные соревнования детскую баскетбольную команду спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда. На месте погибли пять девочек, ещё пять спортсменок получили тяжёлые травмы.

Суд установил, что поездка была организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубыми нарушениями, в том числе без уведомления ДПС. Микроавтобус не соответствовал требованиям по организованной перевозке детей, не был оборудован ремнями безопасности для пассажиров, а его водитель при трудоустройстве использовал поддельную трудовую книжку.

«В ходе расследования установлен факт использования Астафьевой своих полномочий вопреки интересам службы, выразившегося в систематическом получении ею денежных средств за сдачу в аренду общественной организации спортивного зала физкультурно-оздоровительного комплекса», — уточнили в СК.

Приговором суда Ларионову назначено четыре года четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2,5 года. Кроме того, в пользу родителей погибших детей он должен выплатить по одному миллиону рублей компенсации морального вреда, и ещё 600 тысяч рублей потерпевшей несовершеннолетней за причинение тяжкого вреда здоровью.

Астафьевой назначен штраф в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности госслужбы на два года шесть месяцев, Нахметова суд приговорил к ограничению свободы сроком на два года.