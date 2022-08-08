София, 8 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Министр экономики временного правительства Болгарии Никола Стоянов заявил о «вероятной неспособности» официальной Софии обеспечить бесперебойное энергообеспечение страны. Об этом 8 августа сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Никола Стоянов «Людей в Болгарии ждут тяжелые дни. Могут возникнуть серьезные проблемы с финансированием центрального отопления и даже распределением твердотопливных материалов. Многим стоит готовиться к «газовой зиме».

Напомним, ранее в рамках санкций ЕС Болгария отказалась от регулярных поставок газа из РФ. Это уже вызвало коллапс ряда структур страны.