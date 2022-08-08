Москва, 8 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В настоящее время из всех резервных валют юань для России остается самой надежной и дружественной валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Josstoday.com Юань

«Юань остается самой актуальной для России валютой из всех резервных валют. И главное — самой надежной. Но тут тоже важно понимать, что юань остается хоть и дружественной, но достаточно рискованной валютой. Это связано с денежно-кредитной политикой самого Китая. Юань все-таки ограниченно конвертируем. И если в наших двусторонних отношениях сформируется несколько большая открытость и меньшая зарегулированность, то, конечно, это будет прямой дорогой к безальтернативности юаня», — сказал Ордов.

Экономист подчеркнул, что в настоящее время жителям РФ стоит лишь в небольшой степени использовать юань как инструмент диверсификации сбережений и больше внимания уделять рублевым активам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ будет снижаться объем торгов в долларах и евро, а в юанях — расти.