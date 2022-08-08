Москва, 8 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В настоящее время нельзя сказать, что юань стал таким же устойчивым, как доллар США, но для РФ китайская валюта выглядит наиболее удобной из всех конвертируемых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань. Рубль

«Юань будет становиться для нас приоритетной валютой. Мы пока не можем сказать, что юань — такая же устойчивая валюта, как доллар. Тем не менее в юань сейчас вложиться проще и переводить его в рубли опять-таки проще. С точки зрения удобства покупки и продажи, юань на сегодняшний день — самая удобная валюта из всех конвертируемых валют», — сказал Юденков.

Кроме того, он объяснил, может ли швейцарский франк стать такой же альтернативной валютой доллару, как китайский юань.

«Швейцарский франк — это отраженное евро. Кроме того, он не является самостоятельной валютой. Как средство накопления его можно предложить. Но швейцарская банковская система на сегодняшний день полностью подконтрольна Федеральной резервной системе США. И она уже перестала быть тем хранилищем, каким была раньше», — сказал Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ объем торгов в долларах и евро будет снижаться в силу объективных причин.