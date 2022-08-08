Новосибирск, , 17:30 — REGNUM В Новосибирске у торгового центра «Ройял Парк» убрали стелу в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях сообщили новосибирцы.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам очевидцев, сначала вырубили сквер, потом «тихо» убрали стелу к 45-летию Победы.

В мэрии Новосибирска заявили, что работы были запланированы.

«В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — сообщили редакции «НГС Новости» в городской администрации.

Власти подчеркнули, что новое место установки стелы определят позже.