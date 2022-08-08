Москва, 8 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Объем торгов в долларах и евро в России будет снижаться в силу объективных причин, а стало быть, торги в юанях продолжат увеличиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Юань

«Объемы торгов юанем на Московской межбанковской бирже увеличились и будут увеличиваться в дальнейшем, поскольку объем торгов по остальным валютам (доллар и евро) будет сокращаться в силу объективных причин, — сказал Юденков. — Закрываются корреспондентские счета в американских и европейских банках. Никто нам не разблокирует активы. Поэтому для закупок по импорту уже не нужно столько валюты, как раньше. На сегодняшний день свободно конвертируемые валюты — евро, доллар США, британский фунт стерлингов, японская иена и китайский юань. И первые четыре не очень дружественно к нам относятся. Торговля в этих валютах, скорее всего, будет снижаться. Остается только юань. И объективно торги этой валютой будут увеличиваться, несмотря на то, что объем международной торговли в юанях 4%, а в долларах — порядка 60%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России юань стал популярным благодаря «токсичности» американской и европейской валют.