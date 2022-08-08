Хельсинки, , 17:29 — REGNUM На уровне ЕС нужно ограничить граждан России в получении шенгенских виз, заявила 8 августа финский премьер-министр Санна Марин, передаёт Yle.

Туристы

По её словам, инициатива по визовым ограничениям в отношении российских граждан не должна быть исключительно финской. Она заявила, что неверно позволять гражданам России путешествовать по Европе, когда ВС РФ проводят спецоперацию на Украине.

Санна Марин «Моё личное мнение заключается в том, что туризм должен быть ограничен».

Марин выразила пожелание, чтобы страны Европейского союза утвердили общее решение по визовым ограничениям для российских туристов, ведь границу Финляндии «можно пересечь по визе любой страны Шенгенской зоны».

Ранее ИА REGNUM приводило заявление финского МИД о том, что ограничения против граждан России Финляндия предлагает ввести по следующей причине: российские туристы, получив визу, не задерживаются в стране, а едут в другие государства ЕС, Финляндию же лишь используют.

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