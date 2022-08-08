Москва, 8 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков Росгидромета в Москве ожидаются порывы ветра до 14-17 метров в секунду, кратковременный дождь и местами гроза. Об этом 8 августа сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

73.mchs.gov.ru Гроза

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся в период с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа.

В связи с этим ГУ МЧС по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дорогах. При этом пешеходам, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.