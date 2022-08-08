Калуга, , 17:29 — REGNUM В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении трёх мужчин в возрасте от 24 до 46 лет, которые подозреваются в применении насилия в отношении полицейских, сообщили 8 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Скриншот видио нападения на полицейского Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 6 августа в банкетном зале в Калуге проходило празднование свадьбы, в ходе которого между гостями произошла драка. По вызову администрации учреждения приехали два сотрудника полиции, которые попытались задержать участников драки. Выражая несогласие с действиями полицейских, 24-летний жених, 46-летний отец невесты и их друг стали наносить удары полицейским. В целях пресечения противоправных действий сотрудник полиции произвёл выстрел в воздух из табельного оружия, после чего злоумышленники разбежались.

В настоящее время трое подозреваемых задержаны на 48 часов. В ходе допросов они отрицали свою причастность к избиению полицейских. Следствие инициирует перед судом вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Допрашиваются свидетели, проводятся осмотры камер видеонаблюдения и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Напавшим на полицеских грозит до пяти лет лишения свободы.

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