Москва, , 17:20 — REGNUM Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве до вечера вторника, 9 августа. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Ливень в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В период с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 миллиметров, при грозе порывы ветра 14-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали водителей быть внимательными при движении в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных манёвров дорогах.

Гражданам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.