Москва, , 17:19 — REGNUM Россия ни в коем случае не будет отталкивать жителей Запорожья, если они примут по итогам референдума решение войти в состав Российской Федерации. Об этом в интервью журналистам сегодня, 8 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По словам Джабарова, жители Запорожской области сами будут решать свою судьбу — референдум — это их внутреннее дело. При этом сенатор отметил, что для проведения референдума надо освободить всю территорию Запорожской области, чтобы все её жители смогли выразить свое мнение.

«Что касается принятия [в состав РФ], это внутреннее дело жителей Запорожской области. Они принимают решение, потом уже направляют свое обращение в Россию. И Россия будет его рассматривать. Но я думаю, что мы не будем отталкивать этих граждан, потому что это представители русского мира, близкие нам люди», — сказал сенатор Джабаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией.

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