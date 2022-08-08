Джабаров: РФ не оттолкнёт запорожцев в случае их решения о присоединении
Москва, 8 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Россия ни в коем случае не будет отталкивать жителей Запорожья, если они примут по итогам референдума решение войти в состав Российской Федерации. Об этом в интервью журналистам сегодня, 8 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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По словам Джабарова, жители Запорожской области сами будут решать свою судьбу — референдум — это их внутреннее дело. При этом сенатор отметил, что для проведения референдума надо освободить всю территорию Запорожской области, чтобы все её жители смогли выразить свое мнение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией.