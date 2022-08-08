Вашингтон, , 17:58 — REGNUM США опубликовали новый стратегический документ для стран Субсахарской Африки, указав в нём на угрозы, якобы исходящие от Китая и России, и пообещав расширять сотрудничество в области обороны с африканскими странами — единомышленниками, сообщает 8 августа Reuters.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы регион оставался открытым и доступным для всех, а у его правительств и общества была возможность делать свой собственный политический выбор в соответствии с международными обязательствами», — говорится в документе Белого дома.

Отметим, что данный документ дополняет прошлогоднюю речь госсекретаря США Энтони Блинкена, где он впервые изложил политику администрации президента Джо Байдена в Африке.

В ноябре 2021 года Блинкен заявил, что Вашингтону придется разработать новую тактику, чтобы помочь Африке с ее инфраструктурными потребностями, а также указал, что пришло время начать рассматривать континент как самостоятельного крупного игрока.