8 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта о том, что правительство Германии исключает запуск газопровода «Северный поток — 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране.

Анна Царькова, , 18:33 — REGNUM Правительство ФРГ исключает запуск газопровода «Северный поток — 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа в Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Терпение и только терпение, надо только дождаться осени и холодов», — отреагировала Vera.

«А нам-то что? Ну, не вводи. Это же немцы замёрзнут — немытые, небритые. А нам до фонаря. Я каждый день в ванне лежу», — смеется Marusechkina.

«Да это он не мерз ещё… А вот что запоёт к новому году, когда его бить придут его же немцы?..» — добавила Татьяна.

«Пусть мёрзнут», — пишет один из участников обсуждения.

«Его (Шольца — А. Ц.) сами немцы с престола скинут зимой», — отметил Дмитрий.

«Доктор Мороз еще не пришел, подождем…» — шутит Алекса.

«Похоже, у Германии скоро будет новый канцлер», — отреагировала Наталья.

«Зимой посмотрим», — отметил Сергей.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Назло кондуктору куплю билет и не поеду», — прокомментировала Галина Б.

«Северный поток» будет работать в новом формате: мороз по трубам!..» — с сарказмом добавил zheleznaya rabota.

«Через пару месяцев начнутся холода, что тогда господин запоет? Опять «Путин виноват»?» — задалась вопросом Ирина.

«Да пусть они разок перезимуют без газа», — призвал еще один участник обсуждения.

«Олафа точно на вилах вынесут», — написал Роман.

«Складывается впечатление, что власти Европы очень хотят осенью устроить у себя Великую Октябрьскую…» — добавила Галина.

«Осенью пусть это скажет», — пишет Евгений К.

«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус», — пошутила Анастасия.

«А когда он вдруг захочет, трубу могут закрыть на техническое обслуживание», — с сарказмом комментирует Юлия А.

«Нам нужно думать о своей экономике и своем будущем, а не заглядывать, что там Шольц сказал…» — написал Andrew C.

«Да и плевать уже нам, горите синим пламенем», — не выдержала Ирина.

«Оно ведь как бывает — сегодня ты канцлер, а завтра уже и не канцлер», — иронизирует A. S.

«Если труба не будет запущена Шольцем, Шольца запустят в трубу», — с юмором подытожил Andrey K.