Казань, 8 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Татарии трое жителей пострадали от мошенников. Детали происшествий устанавливают полицейские, сообщает 8 августа пресс-служба МВД по РТ.

Don Hankins Интернет-мошенничество

Одна из коммерческих организаций в городе Казани под предлогом покупки полиэтилена и фторопласта потеряла более 1,5 млн рублей.

Жительница города Набережные Челны обратилась в полицию после того, как перевела мошенникам через банкомат деньги. По словам 53-летней пострадавшей, неизвестные убедили ее, что кто-то пытается оформить кредит на имя женщины. По указаниям злоумышленников, она потеряла 286 тыс. рублей.

Одна из коммерческих фирм в Алексеевском районе хотела приобрести минеральные удобрения. Неизвестные изъявили желание поставить нужное количество удобрений. Фирма перевела мошенникам 292 тыс. рублей, а после того, как груз не прибыл в нужную дату, компания обратилась в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе 2022 года клиенты «Сбера» 250 тыс. раз обращались в банк с обращениями по поводу мошенничества, в феврале было зафиксировано 264 тыс. обращений. 24 февраля звонки прекратились. Но после 20-х чисел марта мошенники опять активизировались, хотя и в несколько меньших масштабах.

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