Донецк, 8 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Киевская армия 8 августа вновь обстреливает Донецк, сообщил 8 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Донецк в чёрном дыму. В Петровском районе фиксируются множественные разрушения жилых домов», — отметил он.

В результате обстрелов есть пострадавшие, добавил военкор.