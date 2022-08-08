Калининград, 8 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Калининградцы, занятые ремонтом или строительством собственной недвижимости, а также жители региона, привыкшие к путешествиям и командировкам, уже ощутили на себе последствия транспортной блокады Калининграда. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил владелец ГК «Центр экономической безопасности бизнеса» Дмитрий Пилипенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Сказались рост цен на строительные материалы, стоимость авиабилетов, усложнение процедур получения виз и упрощенных проездных документов», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, проблемы в бизнесе повлекли за собой сокращение рабочих мест на предприятиях, пострадавших от блокады. Жители региона вынуждены искать новые варианты трудоустройства в непростых условиях.

«Сам регион теряет налоговые доходы в связи с существенным сокращением объемов производства на бюджетообразующих предприятиях», — подчеркнул Пилипенко.

«Внимание предпринимателей, безусловно, приковано к ситуации с транзитом. Нарушение логистических цепочек влечет за собой увеличение стоимости и сроков доставки грузов, а иногда и недоступность отдельных категорий товаров. Уменьшение турпотока в регион и вместе с тем рост турпотока из региона сказываются на доходах компаний, составляющих туристическую инфраструктуру», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что проблемы с грузоперевозками коснулись не только отправителей и получателей грузов. По итогам за шесть месяцев 2022 года наблюдается существенное снижение грузооборота в целом. В частности, по контейнерным перевозкам в порту Калининград падение этого показателя составило 55%. А ограничения на автомобильный транзит грузов между Калининградом и основной частью России повлекло существенное сокращение доходов региональных транспортных компаний.

Напомним, что «Шяуляй банк» объявил о том, что с 1 сентября прекращает приём платежей за транзит. На данный момент вопрос с пассажирскими перевозками решен и транзитные платежи будет принимать другой европейский банк.