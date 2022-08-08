Бишкек, 8 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась страница, на которой якобы разыгрываются крупные денежные призы от имени супруги президента Киргизии — Айгуль Жапаровой.

Metapop.com Мошенник

Читайте также: В Киргизии задержали мошенника, обещавшего $30 млн прибыли

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев опроверг информацию о том, что этот аккаунт принадлежит первой леди Киргизии, а также призвал граждан не верить мошенникам.

«Дорогие друзья, эта страница не имеет никакого отношения к первой леди. Фейковая страница. Поэтому не полагайтесь на информацию, содержащуюся на этой странице», — подчеркнул официальный представитель президента Киргизии.

Читайте также: В Киргизии стали чаще воровать, но реже насиловать и убивать