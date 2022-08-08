Энергодар, Украина, 8 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Существует большая вероятность, что Запорожская АЭС «полыхнёт», написал 8 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») журналист Герман Куликовский.

DENAMAX Запорожская АЭС

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Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны рассказали о новых обстрелах территории ЗАЭС киевской армией и заявили, что Украина занимается «ядерным терроризмом».

«Сгорел сарай, гори и хата. Нечто подобное мы сможем увидеть и на Днепровском каскаде ГЭС. Освобожденная территория Украины не нужна никому, кроме России, и затопленное ядерное болото на ее месте в полной мере устраивает тех, кто сейчас «платит эту девушку», — отметил Куликовский.