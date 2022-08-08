Вашингтон, 8 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Продажа Бразилии противотанковых ракет Javelin на $100 миллионов откладывается в Вашингтоне уже несколько месяцев из-за опасений американских законодателей, связанных с высказываниями крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонару по поводу выборов, сообщает 8 августа Reuters со ссылкой на несколько источников.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

Бразилия предложила купить у США около 220 ракет Javelin когда в Белом ломе находился экс-президент Дональд Трамп, союзник Болсонару. Госдепартамент одобрил сделку в конце 2021 года, несмотря на возражения некоторых американских чиновников более низкого ранга.

Однако с тех пор сделка была поставлена на паузу из-за растущего беспокойства демократов, вызванного тем, что Болсонару, как и Трамп в свое время, усомнился в честности голосования. Отметим, что президентские выборы в Бразилии должны состояться 2 октября.

Источники отмечают, что с помощью задержки Вашингтон отправил партии Болсонару и его военным сигнал о том, что не стоит публично ставить под сомнение работу системы выборов.