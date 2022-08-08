Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Сети подвергли критике законодательную инициативу о введении штрафов для владельцев животных, которые нарушают режим тишины. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей по этой теме.

Хозяин и собака Татьяна Титаева © ИА Regnum

Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский сообщил, что на рассмотрение в Законодательное собрание внесли проект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Его внёс глава города Александр Беглов. Предложение губернатора ввести новый штраф не нашло всеобщего одобрения, скорее наоборот — критику со всех сторон.

«Опять маразм! Когда орут и матерятся пьяницы, и мешают всем спать, так за это не штрафуют!!!» — подчеркнула Елена Е.

В комментариях граждане обращали внимание, что сперва необходимо решить проблему с другими нарушителями тишины. Частыми причинами недовольства указывали шум от подростков под окнами, пьяных и матерящихся людей, а также от мотоциклов.

«Соседи бывают тупее животных. Есть один, который какие-то шары роняет или катает, а есть ненормальный, который курит мне в окно спальни и кашляет (не один год). Хоть бы уже умер или сходил к врачу — это невыносимо; по меньшей мере, курил бы на лестнице, где балкон», — пожаловалась Марина Х.

Также наиболее частой причиной недовольства жильцов многоквартирных домов являются маленькие дети. Многие предлагали ввести штраф на родителей, чьи дети могут беситься и топать по несколько часов в день. Часть граждан предположила, что после собак штраф как раз-таки введут на кричащих детей.

«И за кашель по ночам, и за детский плач, а заодно за вой сирены и громкий вывоз мусора, шарканье метлой. Чтобы ещё такого попридумывать? А, да, ведь как унитаз смывают тоже слышно, так что терпим до утра!» — предложила Наташа А.

Также не обошлось без иронии. Пользователи делились своими фантазия о том, как будут договариваться с питомцами, чтобы те не шумели когда не надо.

«Надо поговорить со своей собакой, чтобы она не гавкала по праздникам», — написал Алексей П.

Кое-кто, как Александр Ш., пошёл дальше и довёл ситуацию до абсурда: «Штраф будут выписывать на имя питомца, ведь он нарушает тишину, а не владелец. А в случае чего питомец будет и в суд ходить как истец или ответчик. Пора животным давать гражданские права как людям со всеми вытекающими. И рабочий стаж, пенсию, образование, прожиточный минимум, зарплату, чтобы те же штрафы платил».

Но прежде всего большинство комментаторов отмечало, что собаки — это живые существа и, в первую очередь, животные. Если с ребёнком ещё можно поговорить, попросить не шуметь, то с собакой или экзотической птицей это сделать уже проблематично. К тому же многие питомцы могут нарушать режим тишины и в отсутствии хозяев.

«У меня нет собаки и, к счастью, нет таких соседей, но собаки они же живые, и у них тоже что-то может болеть, например, и воет она не от безделья или плохого воспитания», — привела аргументы Алёна А.

Между тем в комментариях делились историями из жизни. Так, у одной женщины с соседкой живёт маленькая собака, которая ночью в отсутствии хозяйки лает. Чтобы решить эту проблему, владелица решила завести вторую собаку. Однако проблему это не решило, теперь собаки лают вдвоём.

Были и те, кто поддержал законопроект о введении штрафа на хозяев шумных животных. Аргументом стало то, что такое поведение питомцев — результат отсутствия должного воспитания.

«Если эта собака день и ночь лает, как в будке, в деревне, а хозяева только огрызаются, то и правильно. Музыку нельзя, людям орать нельзя, а почему псам то все можно?», — поддержала Татьяна П.

Olga Gross привела в пример практику Германии. Она отметила, что там даже для того, чтобы завести собаку нужно получить разрешение домоуправления, а для этого проводят опрос жильцов. При том, если хозяин не убирает за питомцем на улице, он получает штраф. Для этого в Германии есть зоополиция.

«Если собака лает, значит что-то ее беспокоит, значит вы ей не обеспечиваете надлежащий уход! И все забирают собачку. Так же как детей, плачет долго — соседи тут же звонят в службу опеки», — заключила Olga Gross.

«Обязательно! Как и во всех цивилизованных странах! Иной раз достанут псины! И попробуй скажи что-нибудь их диким хозяевам! Сами загрызут», — выразил недовольство поведением животных Порожский Семёнсеменыч.

Часть пользователей всё же думает, что в случае принятия законопроекта его не ожидает полноценная реализация и соблюдение, как это происходит и с другими инициативами.

«В подъездах тоже штраф за курение. Но все как курят, так и курят дальше толпами. И даже милиция ничего им не говорит. Так что лучше бы что-то дельное сделали, а не фигней страдали», — отметил пользователь Black Time.

Кто-то уже прогнозирует, что закон вызовет волну насилия над животными, так как хозяева будут пытаться успокоить питомцев любыми способами.

«Этот закон увеличит жестокое отношение к животным, так что штрафовать надо уже сейчас — тех кто эти законы придумывает и рассеивает панику среди шизоидов», — обратила внимание Ирина П.

Марина С. и вовсе пришла к выводу, что проблема кроется в строительных компаниях, которые не обеспечивают должный уровень шумоизоляции. По её мнению, штрафовать нужно их сначала. Женщина отметила, в некоторых домах не то, что собачий лай слышно, но и слив в туалете.

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