Москва, , 16:58 — REGNUM Альфа-банк через суд пытается взыскать с крупного производителя алкоголя ГК «Руст» Рустама Тарико 7,8 млрд рублей долга. Банк пытается обратить взыскание на недвижимость — три завода в Санкт-Петербурге и Московской области, следует из картотеки арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд Москвы Msk.arbitr.ru

Первые иски к АО «Руст Россия», ЗАО со 100% иностранными инвестициями «Руст инкорпорэйтэд», а также компаниями АО «Сибирский ликеро-водочный завод», ООО «Парламент продакшн», ООО «Браво премиум», АО «Ликеро-водочный завод «Топаз», управляющими заводами в Санкт-Петербурге, Новосибирской и Московской областях, поступило в середине июля. После чего банк подал еще девять исков о солидарном взыскании задолженности по кредитному соглашению от 2015 года и договоре об ипотеке от 2017 года на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Через суд Альфа-банк потребовал наложить арест как на денежные средства, которые будут поступать на банковские счета, так и на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам. Как пояснил истец, заемщик перестал выплачивать долг.

Суд удовлетворил требования по одному из исков и постановил заморозить 1,4 млрд рублей до принятия решения по делу. Материалы дел по остальным исковым требованиям находсятся на рассмотрении.

Добавим, что ГК «Руст» планировала закрыть задолженность перед банком после продажи в феврале текущего года польской дочерней компании CEDC (47% продаж алкоголя на польском рынке) группе компаний Maspex. Стоимость компании в рамках сделки составила 3,9 млрд польских злотых (приблизительно $1 млрд). Однако после начала специальной военной операции России на Украине последовали санкции, которые смешали планы. В Альфа-банке же ранее сообщали, что по-прежнему открыты к диалогу и готовы обсуждать варианты урегулирования задолженности.