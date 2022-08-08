Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Объективными публикациями в СМИ Запад ставит президента Украины Владимира Зеленского на место. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы не стал излишне оптимизировать ситуацию. В западных СМИ действительно стали появляться материалы весьма объективные и реалистичные. Их процент растёт. Однако это меньшая часть в контексте всей информационной повестки, относительно маленькая толика», — отметил эксперт.

«Но, безусловно, эти публикации не случайны. Это некая подсказка Зеленскому, который в последнее время позволяет вести себя достаточно дерзко. Полагаю, что информационная политика направлена, в том числе, на него. Сделано это для того, чтобы он не возомнил себя великим стратегом, от которого зависят судьбы войны и мира», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в последние дни в западных СМИ стали чаще появляться материалы с критикой действий Киева. Ведущие CNN в эфире обсудили, почему жители Украины массово бегут на освобожденную Россией территорию. Эксперты Amnesty рассказали, что ВСУ размещают оружие в зданиях школ и больниц, телеканал CBS — что лишь меньшая часть поставляемого на Украину оружия доезжает до линии фронта.