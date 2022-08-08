Москва, 8 августа, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Власти России готовы помочь МАГАТЭ организовать посещение Запорожской атомной станции. Об этом сегодня, 8 августа, в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Npp.zp.ua Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети

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Напомним, что российские войска установили контроль над Запорожской АЭС ещё в первые недели спецоперации на Украине. После этого украинские войска уже несколько раз производили обстрел Запорожской АЭС. Каждый такой обстрел грозит ядерной катастрофой, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС.

При этом режим президента Украины Владимира Зеленского пытается представить дело так, как будто Россия несет ответственность за угрозу аварии на Запорожской АЭС, хотя обстрелы станции производят именно украинские войска.

Постпред Ульянов подчеркнул, что Россия готова организовать визит руководства МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Кроме того, Москва заинтересована в том, чтобы у МАГАТЭ была полная информация о положении дел на станции с учётом преступных действийКиева.