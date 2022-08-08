Москва, , 16:43 — REGNUM Предприятия Украины, которые попадут под приватизацию с 1 сентября 2022 года, должны быть национализированы в процессе денацификации страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Служба внешней разведки России сообщила, что Киев, по существу, уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше. Отмечается, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы Украины, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства.

«Как ни относись к самой идее приватизации, в любом случае она требует тщательной подготовки и удобного момента. Продавать госпредприятия во время войны — глупость и откровенная авантюра, на которую банду Зеленского толкает полный развал государственных финансов. Чтобы удержаться у власти, нацистам кровь из носу нужны хоть какие-то деньги — а после хоть потоп», — сказал Миронов.

По его словам, начало приватизации с хлебокомбинатов и спиртзаводов неслучайно, так как там там легче получить прибыль, а значит, их можно скорее продать.

«Это откровенный грабеж народа Украины, и те, кто решит в нем поучаствовать, пусть знают, что после неминуемого краха преступного режима награбленное придётся вернуть!» — заключил депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В СВР заявили, что Киев приступил к распродаже Украины