Москва, , 16:42 — REGNUM Московский скоростной диаметр (МСД) планируется продлить до федеральной трассы «Москва-Казань». Об этом 8 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта.

Северо-Восточная хорда Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, завершить эти работы планируется во второй половине 2023 года. При этом первую часть МСД — Северо-Восточную хорду, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

«Мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань. Коллеги из Росавтодора тянут свою часть с той стороны, а мы отсюда, от Некрасовки, начинаем двигаться с продлением скоростного диаметра до стыковки с дорогой М12», — сказал Собянин.

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