Москва, 8 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Западные СМИ, всё чаще публикующие в последнее время более-менее объективную информацию о ситуации на Украине и в Донбассе, вполне могут быть нацелены на свержение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я даже уверен, что среди тех людей, кто эвакуировался в Россию, есть и те, кто ранее бежал на территории, подконтрольные Киеву. Действительно, западные СМИ получают достаточно чёткую и понятную аналитику с Украины по миграционным волнам, так как непосредственно ЦРУ США контролируют украинские спецслужбы и имеют доступ к украинским разведданным, включая сведения от миграционной и таможенной служб. Однако эти данные читателям подаются объективно не всегда», — отметил эксперт.

Бредихин напомнил, что ранее скорый конец политической карьеры Зеленского предсказал экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

«Возможно, в рамках политики расшатывания Зеленского, которая, кстати, прощупывается Западом, и даются эти сведения. То есть Запад, который сегодня недоволен Зеленским, вполне может использовать реальные данные. Не исключено, что западные СМИ могут начать свержение президента Украины Владимира Зеленского. И появляющиеся публикации — лишь первый шаг к этому», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в последние дни в западных СМИ стали чаще появляться материалы с критикой действий Киева. Ведущие CNN в эфире обсудили, почему жители Украины массово бегут на освобожденную Россией территорию. Эксперты Amnesty рассказали, что ВСУ размещают оружие в зданиях школ и больниц, телеканал CBS — что лишь меньшая часть поставляемого на Украину оружия доезжает до линии фронта.

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