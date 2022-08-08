Хельсинки, , 16:37 — REGNUM Граждан России финские власти могут ограничить в получении виз в Финляндии, если они будут использовать финскую границу просто ради транзита, передаёт 8 августа Yle.

Флаг Финляндии

Российским туристам может быть отказано в предоставлении новых виз, если они ранее использовали выданную Финляндией шенгенскую визу исключительно для транзита.

По словам руководителя консульской службы финского МИД Юсси Таннера, Хельсинки намерен «реагировать», если граждане России, пользуясь отменой Финляндией ограничений на въезд (были введены из-за ковида), будут использовать финскую территорию просто как транзитную.

Он указал на то, что у властей Финляндии есть такая информация: ряд российских туристов получают в диппредставительстве республики шенгенскую визу, а затем, въехав в страну, спешат покинуть её, чтобы отдохнуть на «средиземноморских курортах».

Финская сторона уже начала, как отмечает Таннер, снижать число туристических виз, выдаваемых гражданам России. Принято решение ограничить возможность записи на приём в посольстве Финляндии в РФ. Может вырасти и срок оформления визы.

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