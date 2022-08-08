Лонгйир, Норвегия, , 17:37 — REGNUM На архипелаге Шпицберген на туристку из Франции напал белый медведь. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни. Животное было убито. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

Белые медведи Иван Шилов © ИА REGNUM

Француженка была в составе туристической группы из 25 человек, которая разбила лагерь в центральной части архипелага Шпицберген, расположенного примерно в 800 километрах к северу от материковой части Норвегии, где белый медведь напал на женщину. Чтобы отпугнуть животное, были произведены выстрелы.

По словам норвежских властей, пострадавшая была доставлена вертолетом в больницу в Лонгйире, а животное было тяжело ранено, после чего его усыпили.

«Шпицберген усеян предупреждениями о белых медведях. Посетители, которые предпочитают спать на открытом воздухе, получают строгие предупреждения от властей о том, что люди должны носить огнестрельное оружие. По меньшей мере пять человек были убиты белыми медведями с 1970-х годов», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посёлке Эльдикан Усть-Майского района Якутии убили медведя. Зверь пытался растерзать жительницу населённого пункта.

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