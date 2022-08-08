Чита, , 16:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постоянно меняется. Как сообщает оперативный штаб 8 августа 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 170 184 (+31 за минувшие сутки).

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За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человека, за последние несколько дней в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Вместе с тем 167 118 пациентов (+13 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них четверо находится в тяжелом состоянии.

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