Красногорск, 8 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. За год площадь лесных пожаров на территории Подмосковья сократилось более чем в полтора раза. Об этом 8 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, с начала 2022 года на землях лесного фонда было ликвидировано 120 пожаров на площади 105,15 гектара, что значительно меньше аналогичного периода предыдущего года, когда было зафиксировано 175 пожаров на площади 172,21 гектара.

При этом за первую неделю августа 2022 года на территории Подмосковья было ликвидировано 26 лесных пожаров на общей площади 5,38 гектара.