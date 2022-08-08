Джанкой, Крым, , 16:31 — REGNUM Участники президентского молодежного движения «Молодёжка ОНФ» продолжают помогать жителям, пересекающим российско-украинскую границу на КПП Чонгар в Джанкойском районе Республики Крым.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

Накануне в дополнительном пункте помощи для беженцев побывал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Он проконтролировал материально-техническое обеспечение палаточного лагеря и организацию волонтерской работы. По словам добровольцев, в отдельные дни за помощью обращаются до 100 человек.

« Чаще всего люди нуждаются в прохладной питьевой воде. В некоторые дни участники команды выдают по 300 литров воды. Также организована доставка питьевой воды на КПП Чонгар. К добровольческой группе «Молодёжки ОНФ» присоединились местные жители. Они разбили полевую кухню и кормят приезжающих горячими домашними обедами. Здесь можно и переночевать после долгой дороги», — отметил Игорь Кастюкевич.

К работе приступила уже вторая смена добровольцев. Если первая группа состояла в основном из волонтеров Севастополя и Феодосии, то сейчас в Крым приехали участники команды из Москвы и даже с Камчатки.

« Решил провести свой отпуск в Крыму, но не на берегу моря, а здесь, помогая людям. Просьбы у всех разные. Кого-то в ПВР отправляем на такси, на вокзал отвозим, помогаем с логистикой, потому что люди приезжают уставшие после долгой дороги и не сразу могут выстроить схему дальнейших действий. Очень востребован в такую жару душ, каждый день мы привозим в лагерь техническую воду, чтобы люди могли освежиться. Вчера встретили 500 детей, которые ехали на отдых в оздоровительный лагерь в Адыгею. Передали им в дорогу воду, соки и печенье», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» из Камчатского края Александр Бессонов.

С начала работы второй смены за помощью в пункт «Молодёжки ОНФ» обратился 221 житель. Добровольцы организовали ночные дежурства, таким образом группа помогает беженцам в круглосуточном режиме.

В палаточном лагере и на КПП Чонгар только за последние четыре дня участники «Молодёжки ОНФ» выдали людям 749 литров питьевой воды. Кроме того, пересекающих границу жителей обеспечивают бесплатными сим-картами российских операторов мобильной связи.

Дополнительный пункт помощи президентского молодежного движения «Молодёжки ОНФ» был открыт в Джанкойском районе 5 июля. Уже больше месяца добровольцы встречают людей, которым необходимо отдохнуть в дороге или получить консультацию по разным вопросам. Основная задача — обеспечить комфортное пересечение границы и оказать поддержку в случае возникновения трудностей людям, которые пересекают российско-украинскую границу.