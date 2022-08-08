На КПП «Чонгар» продолжают работу участники «Молодёжки ОНФ»
Джанкой, Крым, 8 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Участники президентского молодежного движения «Молодёжка ОНФ» продолжают помогать жителям, пересекающим российско-украинскую границу на КПП Чонгар в Джанкойском районе Республики Крым.
Накануне в дополнительном пункте помощи для беженцев побывал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Он проконтролировал материально-техническое обеспечение палаточного лагеря и организацию волонтерской работы. По словам добровольцев, в отдельные дни за помощью обращаются до 100 человек.
К работе приступила уже вторая смена добровольцев. Если первая группа состояла в основном из волонтеров Севастополя и Феодосии, то сейчас в Крым приехали участники команды из Москвы и даже с Камчатки.
С начала работы второй смены за помощью в пункт «Молодёжки ОНФ» обратился 221 житель. Добровольцы организовали ночные дежурства, таким образом группа помогает беженцам в круглосуточном режиме.
В палаточном лагере и на КПП Чонгар только за последние четыре дня участники «Молодёжки ОНФ» выдали людям 749 литров питьевой воды. Кроме того, пересекающих границу жителей обеспечивают бесплатными сим-картами российских операторов мобильной связи.
Дополнительный пункт помощи президентского молодежного движения «Молодёжки ОНФ» был открыт в Джанкойском районе 5 июля. Уже больше месяца добровольцы встречают людей, которым необходимо отдохнуть в дороге или получить консультацию по разным вопросам. Основная задача — обеспечить комфортное пересечение границы и оказать поддержку в случае возникновения трудностей людям, которые пересекают российско-украинскую границу.