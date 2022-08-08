8 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению области с Россией.

Мирослава Романенко, , 17:03 — REGNUM Распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией подписал глава региона Евгений Балицкий. Об этом политик сообщил 8 августа в своём телеграм-канале.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно восприняли данную новость, отметив, что Запорожской области «пора домой». Иные выразили опасение, что теперь киевский режим может сильно обстреливать регион.

«Все хотят домой в Россию!» — отреагировала Наталья.

«Молодцы. Страшно за них немного. Украинцы в покое не оставят», — выразила опасения Ольга.

«Всё будет достойно организовано, но боимся, что теперь каждую ночь будут обстреливать город», — также написала Зоя.

«Это реально исторический момент», — добавил Alexdeuch.

«Так не вся область освобождена», — в свою очередь отметил Алексей.

«До проведения референдума надо бы Запорожье освободить… А то как-то нехорошо получится», — комментирует новость Sergei.

«Ура, товарищи», — пишет Ольга.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

«Чемодан, вокзал, Россия». Помните? Началось!» — написал А. Н.

«Главное, чтоб украинские нацисты всё не испортили», — прокомментировала Кристина.

«Да и жили бы как одна страна. Как в советское время: не было границ, дружба, не было зла, оружия у населения. Жили как в раю! Жаль, что всё не сберегли», — отреагировала Лариса И.

«Всё будет Россия!» — добавила Елена.

«Еще пару месяцев истощения Украины и Зеленский сам объявит такой референдум в Киеве», — написал «Стабилитрон».

«Домой, дорогие!» — привала Эля.

«Пусть у людей поскорее всё налаживается. Сил нет на это смотреть со стороны…» — добавила Татьяна.

«С возвращением в родную гавань, дорогие», — отреагировала Anzhelika.

«Спасибо всем, кто сделал это возможным!» — написала Виктория Л.

«Чей Крым, чей Крым»?.. Украинцы, чей Херсон? Чьё Запорожье, чей Луганск, чей Донецк? Клоуна Зеленского дальше слушайте своего. Скоро будете бегать спрашивать: «Чей Киев?» — отреагировал Алекс М.

«Ребята, мы с вами. Всё, домой, на историческую родину. Крым дома, Донбасс на подходе, Запорожье, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Киев», — пишет Ирина.

«Ну что, украинцы, как вам последствия вашего майдана? Нравится?..» — подытожил Niko.