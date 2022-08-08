Красногорск, 8 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Надои молока в Подмосковье удалось увеличить в годовом выражении. Об этом 8 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Так за 30-ю неделю 2022 года общий валовый надой молока на территории региона достиг показателя 380 тыс. тонн, это на 10 тыс. тонн превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Говоря об объемах надоев, нельзя не заметить ощутимую положительную динамику: по сравнению с июлем прошлого года нам удалось достичь прироста на 2,8%», — сказал Мурашов.