Москва, , 16:22 — REGNUM Заявленные в правительстве РФ меры поддержки российского бизнеса являются мощнейшим драйвером для развития отечественной экономики, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о появлении новых кредитов с льготным периодом, предполагающим ставки в 4,5% для малого бизнеса и 3% для среднего бизнеса.

Кравченко подчеркнул, что сейчас наблюдается реальный прогресс в области упрощения процедур торговли, технического согласования, а также создания механизмов для инвестирования в бизнес, особенно в инновационные, наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности.

«На данном этапе реализуется комплексная стратегия перестройки экономической модели, нацеленная на фундаментальные изменения экономических и производственных цепочек, а уже не на борьбу с последствиями действий недружественных стран», — отметил депутат в своём телеграм-канале.

Кравченко считает, что сегодня как никогда прежде важна необходимость владения ключевыми технологиями. По его словам, в «Единой России» планируют разработать меры по повышению эффективности торговли путем разработки программ по созданию экономического потенциала, развитию торговых связей и повышения импортонезависимости.

«Глобализация мировой экономики — неизбежный процесс, а сегодняшние совместные действия бизнеса, науки и государства позволят занять России свое заслуженное и независимое положение в ней. Налаживание партнерских связей между государственным и частным секторами, которое мы видим, — важнейший фактор развития экономики и страны. Надеюсь, что и дальше правительство будет предпринимать действия для развития этих фундаментально важных процессов», — заключил он.

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