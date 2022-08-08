Москва, 8 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Заявленные в правительстве РФ меры поддержки российского бизнеса являются мощнейшим драйвером для развития отечественной экономики, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеДенис Кравченко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Как сообщалоИА REGNUM, премьер-министр РоссииМихаил Мишустин объявил о появлении новых кредитов с льготным периодом, предполагающим ставки в 4,5% для малого бизнеса и 3% для среднего бизнеса.

Кравченко подчеркнул, что сейчас наблюдается реальный прогресс в области упрощения процедур торговли, технического согласования, а также создания механизмов для инвестирования в бизнес, особенно в инновационные, наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности.

«На данном этапе реализуется комплексная стратегия перестройки экономической модели, нацеленная на фундаментальные изменения экономических и производственных цепочек, а уже не на борьбу с последствиями действий недружественных стран», — отметил депутат в своём телеграм-канале.

Кравченко считает, что сегодня как никогда прежде важна необходимость владения ключевыми технологиями. По его словам, в «Единой России» планируют разработать меры по повышению эффективности торговли путем разработки программ по созданию экономического потенциала, развитию торговых связей и повышения импортонезависимости.

«Глобализация мировой экономики — неизбежный процесс, а сегодняшние совместные действия бизнеса, науки и государства позволят занять России свое заслуженное и независимое положение в ней. Налаживание партнерских связей между государственным и частным секторами, которое мы видим, — важнейший фактор развития экономики и страны. Надеюсь, что и дальше правительство будет предпринимать действия для развития этих фундаментально важных процессов», — заключил он.