Новосибирск, 8 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Специалисты новосибирской база авиационной охраны лесов направлены в Ханты-Мансийский автономный округ для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

По словам новосибирского губернатора Андрея Травникова, на территории ХМАО складывается непростая ситуация с лесными пожарами.

«Глава округа Наталья Комарова обратилась в мой адрес с просьбой помочь. Я принял соответствующее решение», — уточнил Травников.

В ХМАО направлено 24 специалиста авиапожарной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ил-76 из Московской области вылетел в Ханты-Мансийский автономный округ для борьбы с природными пожарами. По данным на 7 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе действовали 23 пожара на площади 3420 га.