Магас, 8 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Ингушетии выявлены факты незаконного хранения оружия и боеприпасов. У двоих жителей города Назрани был обнаружен целый арсенал вооружения. Оба мужчины задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщили 8 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

Из подробностей задержания известно, что незаконные тайники с оружием были обнаружены в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников центра «Э» и УФСБ по Ингушетии. В домовладении у одного из задержанных изъяли автомат Калашникова АК-74 и цинковый ящик, в котором находились 320 боеприпасов калибра 5,45 мм и 112 боеприпасов калибра 7,62 мм. У другого задержанного были изъяты два боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Росгвардии в ЦФО изъяли в июле 2022 года более 3000 единиц оружия и около 30 тысяч боеприпасов.