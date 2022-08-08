Красногорск, , 16:18 — REGNUM На территории Подмосковья от борщевика удалось очистить свыше 4 745 гектаров земли. Об этом 8 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Борщевик Сосновского Geograph.ie

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, на данный момент в Подмосковье продолжается третий этап борьбы с борщевиком.

«На сегодняшний день от этого вредоносного сорняка очищено 80% от общей площади поражения», — сказал чиновник.

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