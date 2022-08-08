* запрещённая в России организация

Бишкек, , 16:18 — REGNUM Пакистанское издание «Dawn» сообщило о том, что военный беспилотник, ликвидировавший лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в столице Афганистана, был запущен с американской авиабазы «Ганси» в Киргизии.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В посольстве Киргизии в Пакистане отреагировали на публикацию, выступив с опровержением этой информации.

Киргизское диппредставительство в своём официальном заявлении назвало эти сведения «ложными и не соответствующими действительности».

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Посольство напомнило, что Центр транзитных перевозок в международном аэропорту «Манас» (бывшая авиабаза США «Ганси») прекратил свою деятельность 3 июня 2014 году, а соглашение между Киргизией и США о деятельности ЦТП «Манас» прекратило свое действие с 11 июля 2014 года.

«В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории международного аэропорта «Манас» не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут», — подчёркивают киргизские дипломаты.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России