Москва, 8 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Поручение расследовать нападение на памятник советским воинам в городе Калварии (Литва) дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Уточняется, что Бастрыкин поручил начать расследование центральному аппарату СКР. Поводом стала информация о том, что неизвестные накануне, 7 августа, разрисовали краской памятник воинам Красной Армии.

В СКР подчёркивают, что этот поступок вандалов направлен «против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом».