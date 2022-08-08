Париж, 8 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Снижение цен на топливо продолжается во Франции очень мягко, но уверенно, сообщает Le Parisien.

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Министерство экологического перехода Франции объявило, что стоимость литра дизельного топлива в среднем на прошлой неделе составляла 1,83 евро (-3,9 цента по сравнению с предыдущей неделей), цена литра SP95-E10 снизилась на 1,4 цента, достигнув отметки в 1,79 евро.

Жителей Франции предупреждают об обманчивых последствиях. Цены на топливо снижаются, но они по-прежнему включают скидку в размере 18 центов за литр топлива, введенную правительством.

Напомним, текущая скидка на топливо в размере 18 центов увеличится до 30 центов за литр в сентябре и октябре, затем эта скидка будет снижена до 10 центов за литр в ноябре и декабре. Кроме того, группа TotalEnergies, со своей стороны, пообещала скидку в размере 20 центов в период с сентября по ноябрь на всех своих французских заправочных станциях.