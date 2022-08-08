Пенза, , 16:34 — REGNUM Мобильный пункт отбора на службу по контракту с 7 августа начал работать в Пензе на улице Московской. Об этом сообщает городская администрация.

В Пензе открыли мобильный пункт отбора на службу по контракту Penza-gorod.ru

В мобильном пункте с 08:00 до 18:00 (мск) проконсультируют желающих служить по контракту. Добровольцев отправят в 72-ю бригаду, расположенную в оренбургском поселке Тоцкое. Контрактники пополнят роту по ремонту техники, устройств связи, артиллерии, ряды медицинских работников и подразделение военного оркестра.

ИА REGNUM напоминает, в конце июня Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о пособии для военнослужащих-контрактников, призванных не годными к службе, но пожелавшим продолжать службу по контракту.

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