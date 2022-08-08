Москва, , 16:16 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке ООО «Киа Россия и СНГ» объявил об отзыве 105 405 транспортных средств из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 8 августа пресс-служба Росстандарта.

KIA (сс) DomAlberts

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Kia моделей Rio, Soul и Cerato, изготовленные в период с 2013 по 2018 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости его замена. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.