8 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Кто на чьей стороне? Мнения фанатов южнокорейского бойз-бенда разделились пополам из-за одного снимка из России.

Валерий Ходячий, , 20:00 — REGNUM Обитатели социальных сетей бурно отреагировали на скандал с участником южнокорейской поп-группы.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Тайский певец и участник южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакун, известный под псевдонимом BamBam (Бэм-Бэм), подвергся информационной атаке проукраинских пользователей социальных сетей после публикации старого фото из России.

Сообщается, что певец опубликовал в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снимки из зарубежного турне 2018 года, подписав их «старые добрые времена». Под фото за короткий промежуток времени появилось много гневных комментариев, среди которых было много сообщений от фанатов, включая украинских, возмущенных фактом того, что южнокорейский артист «прославляет страну, лидер которой напал на их дом».

Известно, что комментаторам настолько не понравилось то, что певец с теплотой вспомнил о гастролях в России, что они начали распространять в социальных сетях хештеги с призывами извиниться перед гражданами Украины.

Сначала Бэм-Бэм хотел объяснить подписчикам, что он выложил фотографии из разных стран, однако позднее из-за давления проукраинских фанатов снимки пришлось удалить, а самому музыканту — принести извинения.

«Если я кого-то расстроил, то я хотел бы извиниться. Но… вы, ребята, должны знать, что в этом посте много фотографий из разных стран, — написал артист в Twitter. — Вы все нападаете на меня, думаете, что это правильно?».

«Из-за того, что происходит сейчас на Украине, теперь любой должен извиняться за то, что он когда-то сделал фото в России? Какой в этом смысл? Они же не публикуют фото, где стоят возле разрушенных зданий или предприятий. То, что там происходит, ужасно, но извиняться за то, что он просто съездил в Россию, очень странно, не находите?» — задается вопросом rlqtadri.

«Это его личная страница. На ней, он может публиковать то, что хочет. Эгоистичные фанаты могут создать отдельную страничку и поливать там всех…» — отмечает LeLeLeo.

«Многие перестали ездить в США после того, как американцы бомбили Ирак и убивали мирных жителей, кто-то перестал ездить в Израиль из-за фильма «Чудо-женщина», где снялась Галь Гадот. Люди такие лицемеры», — подчеркивает Rose200 296.

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«Мне нравится Бэм-Бэм, но я считаю, что это не извинения. Извинения должно быть либо искренними, либо никакими. Не нужно утруждать себя и создавать проблемы для других», — пишет bunnyviolet.

«Забавно то, что некоторые осуждают его за фото в России, которое было сделано до спецоперации. Однако никто ничего не говорит о том, что он дружит с человеком, который активно поддерживает Коммунистическую партию Китая», — возмущается Aga_C.

В социальной сети Twitter также нашлись те, кто встал на сторону музыканта.

«Он действительно должен за это извиняться?» — интересуется tima0101.

«Те, кто злится на это, смешен. Это всего лишь старое фото. Расслабьтесь», — советует iTsGoInGdOwN0921.

«Это просто старая фотография. Он не заявлял, что поддерживает Путина или спецоперацию. Почему он должен извиняться?» — недоумевает JSOI.

«Ты не сделал ничего плохого. Ты не должен извиняться», — пишет got7sdef.

«В этих фото нет ничего такого. Это драгоценные воспоминания. Мне искренне жаль, что ему приходится извиняться за это», — сообщает little_ineo.

«Бэм-Бэм, мне жаль, что люди пытаются превратить такой приятный момент в твоей жизни, которым ты решил поделиться со всеми, в такой негатив. Мы любим тебя, Бэм-Бэм», — пишет kyumzie.

«Некоторые пытаются найти во всем негатив. Не обращай на таких внимание. Мы знаем, что ты хороший парень и у тебя не было плохих намерений», — рекомендует heyigotchills.

«Мне ужасно жаль, что тебе приходится иметь с этим дело. Это не имеет ничего общего с тобой и твоей позицией. Ты не хотел причинить кому-то вред. Надеюсь, люди понимают, что чьи-то злостные комментарии не изменят мир», — подчеркивает ahgatika.

«Ты не сделал ничего плохого. Мы всегда будем на твоей стороне», — пишет Lullapoy1.

«Мне кажется, люди, что писали те комментарии в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не понимали контекста и придумали все сами. Извини, Бэм-Бэм, ты этого не заслужил», — miraclesevens.

«Предполагаю, что те комментаторы думали, что Бэм-Бэм не осведомлен о ситуации на Украине, поэтому они попытались объяснить ему это, добившись удаления поста (фотография создавала впечатление, что войны нет, что Россия такая же обычная страна, как и другие)», — предполагает irisongie.