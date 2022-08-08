Москва, , 16:22 — REGNUM Субъекты МСП могут стать третьим «китом» экономики Белгородской области, считает губернатор Вячеслав Гладков. О поддержке малого и среднего бизнеса он рассказал 8 августа президенту РФ Владимиру Путину.

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

На поддержку субъектов МСП в 2022 году белгородские власти выделили беспрецедентные 1,7 млрд рублей. При этом в 2020 году общий объём федеральных и региональных денег составлял порядка 200 млн рублей.

«Если честно, удалось, мы пошли на эксперимент: хочется выращивать бизнес, мало у кого получается, но мы провели конкурс новых возможностей и даже сами удивились результатам. Мы сказали: кто хочет, у кого есть идеи, приходите к нам, мы научим. И мы начали отбирать идеи, начали учить людей с идеями, как выстраивать свой бизнес. И чем закончилась двухмесячная эпопея? 400 новых предприятий были зарегистрированы. Мне кажется, это круто, честно говорю. Я понимаю, что регистрация — это ещё далеко от успеха, но сам факт, что вчера этого не было, а сегодня есть… Мы хотим повторить это осенью, во второй половине года. То есть есть такое движение. Надеюсь, что уже по итогам этого года мы тоже перейдём в обороте на один триллион», — уточнил губернатор.

Вячеслав Гладков пояснил, что экономика области состоит из двух основных частей — это металлургия, горнодобывающая, и сельское хозяйство.

«Хотелось бы, конечно, третьего «кита» — чтобы малый и средний бизнес стал устойчивой платформой, которая позволила бы в различных колебаниях иметь большую устойчивость», — считает Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 августа в Белгородской области на поддержку субъектов МСП освоено уже 1,3 млрд рублей.

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