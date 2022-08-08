Тбилиси, 8 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на словах выступают за евринтеграцию, но своими действиями подтверждают обратное. Об этом 8 августа заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.

Флаг Грузии

Он прокомментировал отказ членов ЕНД, а также партий «Лело» и «Стратегия Строителя» от участия в парламентских группах по устранению замечаний Брюсселя для получения членства в ЕС.

«Пять из восьми парламентских групп участвуют в парламентской работе, а три — «Национальное движение» и две его партии-помощницы — отгородились от парламентской деятельности, — сказал Папуашвили. — Делом на каждом шагу подтверждают антиевропейство».

Спикер парламента выразил сожаление тем, что эти партии ухудшают политический климат в стране.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Депутаты парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что оппозиция не согласится на «деполяризацию», пока не освободят экс-президента Михаила Саакашвили. Он же нужен, чтобы возглавить «переворот» в стране.