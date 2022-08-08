Чебоксары, 8 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства аварии в Алатыре, где мопед наехал на насыпь на дороге. В результате происшествия скончался 12-летний пассажир, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в Алатыре по улице Сурский Тракт. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель мопеда совершил наезд на земляную насыпь на проезжей части, которая образовалась из-за ремонта. В ведомстве отмечают, что от полученных травм скончался в больнице 12-летний сын водителя, находившийся на пассажирском месте.

По информации МВД по Чувашии, и водитель, и пассажир были в мотошлемах. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее авария с участием мопеда произошла в Чувашии 4 августа 2022 года в Канашском районе. Предварительно полиция установила, что 13-летний подросток без спроса отца взял ключи от его мопеда, сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места ДТП.

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